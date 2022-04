Looduskaitseliste piirangute eest saab küsida toetust

Metsaomanik on parim looduse kaitsja, metsa majandaja ja elurikaste koosluste kujunemisele kaasaaitaja. Metsaomanikud on märgilise tähtsusega, kuna nad loovad paremat tulevikku — nende panus loodusväärtuste ja erinevate liikide hoidmisse ning eriilmeliste koosluste kujundamisse on hindamatu. Toetus, mida aprillis taotleda saab, aitab väärtustada metsaomaniku panust. Toetuse eesmärk on säilitada ja parandada metsade ökoloogilist seisundit ning osaliselt kompenseerida erametsaomanikule piirangute tõttu saamata jäävat tulu.