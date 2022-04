MAALEHT USBEKISTANIS | Külaskäik siidivabrikusse. Kas teadsite, et on olemas siidiussikonserv?

Kookoni purustamiseks tuleb liblikal sellest end välja närida ja niit katkeb — nii ei ole siidikookon enam kvaliteetne ega väärtuslik. Korjatud kookonid pannakse tehases keevasse vette — nii hukkuvad siidiussid ning paisunud kookonist on võimalik saada kätte kookoni niit. Oluline on leida üles algus ja lõpp. Siidiniidi saamiseks põimitakse 5-30 siidiussi poolt „toodetud“ kookonit.

Tehases valitses väga kõva lärm, meie suureks üllatuseks ei kandnud keegi tehase töötajatest, külalistest rääkimata, kõrvaklappe või muid helisummutajaid. Jääb vaid imestada, kuidas sellises klopsivas tööd teha on võimalik.

Siidi värvitakse siin looduslike värvidega, nt sinist saadakse koobaltist ja valmivad vaibad on tõeliselt värvikirevad. Põrandal istuv piiga töötab vilkalt erinevate värvidega ja heegelnõela taolise esemega kududes valmivad telgedel kaunid mustrid ning lausa pildid.

Lisaks siidiniidile ja siidist toodetele kasutatakse ära ka absoluutselt kõik kõrvalproduktid. Kookonitest, kus liblikas on välja lennanud, tehakse kosmeetika pealekandmiseks masseerivaid padjakesi, mida saab panna sõrme otsa. Lisaks pressitakse ussikestest õli, mida kasutatakse kosmeetikas ja sellest tehakse ka seepi. Kestadest jahvatatakse puru, mida kasutatakse väetiseks.

Maalehe reisisellid ostsid kokku ligi 80-100 salli, mille hind oli keskmiselt 20 eurot. Toetasime sellega küll tublisti Usbekistani majandust, aga arvestades töö mahtu, ei ole see tegelikult ülemäära suur summa.

Nägime ka huvitavat toodet nimega pupa. See on siisiussikonserv, mida on tehtud vaid limiteeritud kogus — 50 konservi. Seda peetakse siinmaal kohalikuks viagraks.