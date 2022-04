FOTOD | Talupidaja elu Usbekistanis on erakordselt raske

Lisaks oli talus käepärastest vahenditest, ehk savist ja põhust ehitatud läbipaistmatu kilekatusega kasvuhoone, kus kasvasid erilised sidrunid, mis ei pidavat olema üldse nii hapud ja neist on saanud kohalik delikatess.

Pisut hiljem selgus, et siin kuulub kogu maa riigile ja talumehel on võimalik seda vaid kuni sajaks aastaks rentida (rendilepingut on võimalik ka pärandada). Kusjuures ka osa oma toodangust tuleb riigile anda.