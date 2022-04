MAALEHT USBEKISTANIS | Raha vahetamine on nagu stseen gängsterfilmist

Muidugi on olemas ka pangaautomaadid, kust saab kohalikku valuutat välja võtta ja isegi rahavahetusautomaadid, aga need pidavat kippuma kõike, mis nende sisse pannakse, ära sööma.

Olgu selleks siis krediitkaart või viiekümneeurone. Seega otsustasime vana hea rahavahetuspunkti kasuks. Nähes mitmeid Hiiva kindluse ümbruses paiknevaid „pangaputkasid” selgus, et need olid kas suletud või oli „just raha otsa saanud”.

Ühe valuutavahetuspunktis õnnestus vähemalt järjekorras seista ja alles siis teada saada, et raha on nüüd otsas ja meile ei jagu sentigi.

Huvitav, kas eestlased on otsustanud Usbekistanis erakordselt edukalt kulutama hakata või polegi raha vahetamine linna populaarseimas putkas nii populaarne, et oleks mõistlik kohalikke kupüüre varuks hoida?

Tegelikult saab siin suurepäraselt maksta ka eurodes ja dollarites. Meeles tuleb aga pidada, et oleks võimalikult väikesed kupüürid. Juba esimesel päeval sai selgeks, et dollarites maksta on odavam, sest hinnad on siis odavamad kui üritades tasuda eurodega. Siiski tasub oma ostud läbi mõelda ja mitte üleliigses koguses kohalikku valuutat hankida, sest tagasi vahetada seda ei saa.