SEADUSEMUUDATUSED | Pensionitõusu tõttu võib toetusest ilma jääda. Muudeti pensionikindlustuse seadust

Sel aastal tõuseb üksi elava pensioniäri toetus seniselt 115 eurolt 200 euroni. Seda makstakse oktoobris neile pensionäridele, kes elavad rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle igakuine kättesaadav pension on väiksem kui 1,2kordne keskmine vanaduspension, mis 2022. aastal on 669 eurot. Selleks et saada seda toetust, peab inimene rahvastikuregistri andemetel elama üksi 1. aprillist kuni 30. septembrini.