NÄDALA ILMAPROGNOOS | Nädala lõpus tuleb valmis olla lörtsiks ja uuel nädalal 15kraadiseks soojaks

Kui suurel reedel on õhutemperatuur ööpäev läbi plusskraadides, siis laupäeva öösel on miinuskraadid taas kohal ja päevasooja tuleb vaid 3–8 kraadi. Põhjatuul aeglaselt nõrgeneb, kuid on ikka üsna tugev. Õnneks tuleb päev päikesepaisteline.