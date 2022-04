Leili metsalood | Salakaval sanglepik

Põhjuseid raie edasilükkamiseks on mitmeid olnud. Esiteks on sangleppade kasvukohas tegemist lodumetsaga, kuhu on masinatega võimalik peale minna ainult külmal talvel, mil pinnas oksavaalu tallates kandvaks külmub. Ülejäänud aastaaegadel, ka suvel, ei tasu masinaid uputama ja pinnast segi pöörama minna.