MAALEHT USBEKISTANIS | Selline see eluke siin maailma serva mägikülas on…

Peale ööd jurtades ja lambakasvataja külastust suundume mägedesse. On selge, et siinsed teed, mis ka siledal pinnal on piisavalt kehvad, meie bussil mägedesse vurada ei võimalda. Nii saabub 10 autoga ekipaaž, mis viib meid üles mägedesse Põhja-Usbekistanis. Ka mõnele sõiduautole on käänulise tee läbimine, mis viib kordamööda üles-alla ja vähemalt paar korda läbi mägijõe, suureks katsumuseks.