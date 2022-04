REISIKIRI | Usbekistani tasub minna — siidi, kaamelite ja kõrbe erakordne kooslus pakub uskumatuid kontraste

Siidvaiba kudumine

Lihtsus ja rahulolu

Meile tundub uskumatuna, et keegi elab vee, elektri ja WiFi-ühenduseta, ent Usbekistanis on see üsna tavaline.

Kui 60% katab kõrb, siis on vesi luksuskaup ning paljud elavad stepis savist ja põhust ehitatud majades, kus mööbel sisuliselt puudub ja põrandat katavad vaibad. Vesi on siin maapõuele tegelikult väga lähedal, kuid kõrbealadel on selle kasutamine keeruline kõrge soolasisalduse tõttu ning mõjub halvasti ka floorale-faunale ja lõhub ehitisi.

Karakullilambad



Usbekistanis toetab riik karakullilammaste kasvatust mitmeti: soovijale antakse stepis 700 hektarit maad ja 200 lammast. Karakullilamba nahk on kõige kvaliteetsem, kui tall, kellelt see pärineb, on emaüsas enneaegselt surmatud. See on täiesti tavapärane praktika — tiined uted saavad õigel hetkel süsti ja toovad ilmale surnud talle. See nülitakse ja lihakeha visatakse minema (liha ei saa enam süüa), aga kõige kallim nahk, millest vägevaid mütse ja kasukaid valmistada, on toodetud. Sellise tallekese vill ei ole lokkis, vaid täiesti sile.