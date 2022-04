JURIST VASTAB | Kas võin oma palga suuruse avalikustada?

Maalehe lugeja küsib: Minu töölepingus on kirjas, et mu kuutasu ehk palga suurus on konfidentsiaalne ja ma ei tohi seda kolmandatele isikutele avalikustada, kuna tegu on ärisaladusega. Olen tavatöötja, mitte juhtival kohal.

Samas osa inimesi väidab, et nii ei tohiks olla: kui pole teada, kui palju ühes firmas tavatöötajatele palka makstakse, siis on inimesel ka raske valida, kas ta tuleb tööle meie firmasse või läheb konkurendi juurde. Ka takistavat selline palganumbri varjamine seismast töötajate õiguste eest. Kuidas sätestab seadus – kas oma palganumbrit tohib avalikustada? Kui töölepingus on kirjas, et ei tohi oma palga suurust teistele teatada, kas selline töölepingu punkt on seaduslik?



Vastab tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Sandra Kuus.

Töölepingu seadus (TLS) paneb tööandjale kohustuse mitte avaldada töötaja nõusolekuta või seadusest tuleneva aluseta andmeid töötajale arvutatud, makstud või maksmisele kuuluva töötasu kohta.

Töötajale sellist kohustust töölepingu seadusega sätestatud ei ole. Samas tuleb praktikas tihtipeale ette, et töölepingus on kirjas, et töötaja ei tohi oma töötasu suurust avaldada, sest tegu on ärisaladusega.

Tööandja ja töötaja võivad töölepingus kokku leppida saladuse hoidmise kohustuse TLS § 22 järgi, kuid igasugune ettevõttega seotud konfidentsiaalne teave ei ole käsitletav ärisaladusena.



Ärisaladus või mitte?

Ärisaladuse mõiste on reguleeritud ebaausa konkurentsi takistamise ...