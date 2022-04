Ojasalu sõnul võib rooside talvitumisega sellel aastal rahule jääda, sest maa sügavat läbikülmumist pole olnud. Pookekoht kannatab mulla sees kuni kümme miinuskraadi, alla selle on on väljaminemised juba suured.

Olenemata sellest, kuidas roosid on talvitunud, tuleb neid kevadel katetest vabastada ja lõigata. Võtame kokku, kuidas seda teha. Lisatud on selgitav video!