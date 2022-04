Kuidas leida üles kadunud tööõnn?

Seisa iseenda tööõnne eest

Mõned tänapäevases töökeskkonnas ülistatud voorused, nagu populaarsete trendide järgimine, halastamatu ambitsioon ja pikad tööpäevad, toovad nii edu kui ka õnne osas lühiajalist kasu, kuid pikaajalist kahju. Iga hinna eest edu saavutamise püüd võib sind eakaaslastest võõrandada ja takistada sul õnnelikuks tegevate suhete ja eesmärkide loomist, mis omakorda toob kaasa tunde, et oled läbipõlenud ja ebaproduktiivne.

Möödunud aasta oktoobris viis CV-Online läbi uuringu, kus ligikaudu 70% töötajatest tunnistasid tööga seotud tüdimust, stressi või läbipõlemist. Sellele aitavad igapäevaselt kaasa paljud erinevad tegurid. Eestlased põevad tööstressi rohkem kui kunagi varem, mis on tingitud muutuvatest aegadest, pandeemiast, kaasaegsest poliitilisest kliimast ja maailmas valitsevast suurest ebakindlusest nii isiklikul kui ka kogukonna tasandil. Sa ei saa alati eemaldada väliseid jõude, mis sinu stressi põhjustavad, kuid sa saad muuta oma isiklikku väljavaadet, et mitte takistada sinu enda tööõnne.

Leia tööl sõpru

Üks asi, mida igaüks saab proovida oma töö- ja elurõõmu parandamiseks, on püüda leida tööl paar sõpra. Üksteisest hoolivad inimesed töötavad produktiivsemalt ja teevad paremini koostööd. Tugevad töösuhted kasvatavad töörahulolu märkimisväärselt.

Sõbralikud suhted soodustavad nii meeskondade vahelist koostööd kui ka vastastikust kompromisside tegemist konfliktide lahendamiseks, vastupidi levinud arvamusele, et iga töötaja peaks üksi oma eesmärkide poole püüdlema. Inimesed, kes tunnevad end oma töökohal aktsepteerituna ja kaasatuna ning usuvad, et nende roll on väärtustatud ja oluline, kasvatavad koos isiklikku rahulolu ja produktiivsust.

Järgi oma unistusi, suurenda oma õnne