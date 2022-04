Leili metsalood | Kevad on kohal

Põllu kohal tiirutab väike-konnakotkas, varsti ilmub ka teine ja lendavad koos metsa poole. Seal on nende pesa.

Kõigil on käsil kevadised tööd ja hooled, lindudel-loomadel omad, inimestel omad. Riigimetsa raielankide äärde on toodud suurtes kottides puutaimi ja kohe on oodata metsaistutajaid. Külapõllul liigub traktor, külvab väetist.