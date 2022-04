Terminal Oil – rohkem kui lihtsalt töökoht

Oleme pereettevõte, kelle kõik töötajad moodustavad omakorda justkui suure ühtehoidva pere. Selleks, et pereliikmed end hästi tunneks ja motivatsioonileek jätkuvalt eredalt säraks, pakume hulga väärtusi.

Siin ei mõõdeta töötulemusi joonlauaga, küll aga on tööaeg sama paindlik kui joonlaud. Arvestame sinu soovidega ja sellega, kui soovid end täiendada või sul on mõni tähtis peresündmus. Viimasel juhul saad suisa tasustatud vaba päeva! Kuna areng on paljudele oluline, pakume ka sise- ja väliskoolitusi ning karjääriredelil kribinal-krabinal ronimist. Ei ole saladus, et paljud on alustanud just klienditeenindajana, kuid nüüd töötavad näiteks büroo- või piirkonnajuhina. Sina võid olla järgmine!

Usume, et lisaks palgale ja arengule on oluline ka Terminali pereliikme tervis. Keha ja vaimu heaks on mõeldud Stebby, prillikandjatele hüvitame prilliklaasid. Mis aga peamine – siia tööle tulles ootab sind regulaarne tervisekontroll. Terminalis on iga töötaja heaolu kõige olulisem.

Kogemus tuleb kasuks

Terminali klienditeenindajad on justkui võlurid, kes oma naeratusega inimeste päeva maagilisemaks teevad. Kuigi pakume kohapeal väljaõpet ja erinevaid koolitusi, ootame ennekõike neid, kel varasem kogemus olemas ning kes näevad end teenindussektoris ka tulevikus. Meile on oluline tahe ja oskus olukordades toime tulla, seepärast usume, et minevikutöö aitab siinkohal palju.

See aga ei tähenda, et meie perre ei ole oodatud need, kellel puudub varasem töökogemus. Nii loodame näha suvehooajal neid, kel huvi kogeda vaheldusrikkust, põnevust ja soovi teenida taskuraha. On tore, kui saame aidata noorel kandideerijal kogemust omandada.

Mitmekülgsus ootab sind