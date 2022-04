COVIDi tõttu muudeti kiirelt seadust 2020. aasta kevadel ja lisati uusi tööriistu üldkoosoleku läbiviimiseks mittetulundusühingutele. Koosolek peaks toimuma kord aastas ja selle üks olulisemaid ülesandeid on majandusaasta aruande heakskiitmine ning uue majanduskava kehtestamine. Esimene võimalus on see, et kõik ei pea füüsiliselt tulema koosolekule kohale. Võib läbi viia sellise hübriidkoosoleku, et muist osalevad läbi mingi videorakenduse või Skype'i, sest on ju väga erinevaid variante, kuidas inimeste vahel videosilda luua. Inimesed on koroonakriisis väga palju juurde õppinud ja see on meie IT-oskusi avardanud. Igas kriisis tuleb näha ka head.

Kuidas viia läbi hübriidkoosolekut?