Kogu situatsioon näitab õnneks ka seda, et Eesti on toimiv kodanikuühiskond ja olemas isetegutsemise tahe. Inimesed ei looda üksnes riigi abikäele. See ilmneb nii põgenike elu korraldamises kui Ukraina toetamises. Ennast kaitsvasse riiki on jõudnud nii Eesti valitsuse relvasaadetised kui ka vabatahtlike organiseeritud treileritäied maastikuautosid ja muud sõjas tarvilikku varustust.

Ma ei tea, kuidas seda inimeste vabatahtlikku panust rahas peaks mõõtma, aga olen veendunud, et ilma selleta vajaksime veel märksa suuremat eelarvelisa.