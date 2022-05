Paraku ei ole nende reeglite täitmine paljudele meie toiduainetööstuse ettevõtetele enesestmõistetav. Eeskujulikumad tootjad kulutavad ühe töötaja isikukaitsevahenditele kuus 50–100 eurot, teised aga vaid viis eurot.

Olen oma silmaga näinud, kuidas tuntud lihatööstuses kuivatatakse ja seejärel taaskasutatakse ühekorrakindaid. Teises ettevõttes käiakse tööjalanõudega õues prügi viimas ja minnakse sealt otse tootmisliini juurde. Või siis kasutatakse tootmises nädal aega samu, pesemata tööriideid. See on nii ebahügieeniline, et tundub ebareaalne, aga paraku tegutsetakse nõnda juba aastaid.