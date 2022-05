Valisime välja kolm suurepärast sibulasorti

Kõige klassikalisem tippsibul, mida Eestis on juba aastakümneid kasvatatud on ’Stuttgarter Riesen’. Tegemist on keskvalmiva sordiga Saksamaalt, mis on mõeldud pikaajaliseks säilitamiseks. Temast kasvab mõõdukalt teravamaitseline, keskmine või suur ümarlapik sibul. Kuivsoomused pruunikaskollased, sisu kreemvalge, tihe. Kõige sobivamad on talle parasniisked, toitaineterikkad, hea struktuuriga kerged kuni keskmise raskusega nõrgalt happelised kuni neutraalsed saviliiv- või liivsavimullad. Sibul armastab päikesepaistelist ja tuultele avatud kasvukohta. Kasvu algul on ta nõudlik ka mullaniiskuse suhtes. Sibulate valmimise ajal on aga liigne niiskus ebasoovitav. Tippsibulad saab maha panna peale öökülmaohu möödumist vahekaugusega 5-10 cm.