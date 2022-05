Leili metsalood | Koprad langetavad, põdrad koorivad

Nüüd jõudis järg kolmanda haava kätte ja see on pildil. Siiani pole puud jõutud veel langetada, aga küllap see päev kord kätte jõuab. Langetamise suund on targasti valitud – latv kukub jõe poole. Nii on okste lõikamine ja vajadusel äravedamine veetee kaudu ohutum ja hõlpsam. Esimesed kaks haaba langetati teises suunas, ladvad jõest eemale metsa poole. Aga ära laasiti need ikkagi.