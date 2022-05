Ehtsad maitsed ja aus toit on hinnatud nii Eestis kui ka mujal Euroopas

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on partner Interreg Europe’i programmis Qualify, mis tegeleb toiduainete sektoris olevate ettevõtete toidupettuste ennetamise ja toidukvaliteedi kontrolliga.

Projektis osalevad kuus Euroopa Liidu riiki: Government of Catalonia – Department of Agriculture, Livestock, Fisheries and Food (juhtpartner, Kataloonia), Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Chamber of Agriculture of la Vienne (Prantsusmaa), Chamber of Commerce and Industry (Sloveenia), Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (Bulgaaria), Region of Thessaly (Kreeka). Kõik peale Bulgaaria esinduse olid ka Lääne-Virumaal Eesti toitude ja jookidega tutvumas.

Qualify projekti eesmärgiks on parandada väikeste ja keskmise suurusega toidutootmisettevõtete kvaliteedistandardite haldamist, vältides pettuseid ning rakendades paremaid ja keerukamaid kvaliteedistandardeid, mis vastavad seadusandlusele ja tagavad paremad ning konkurentsivõimelisemad tooted, samuti nende ettevõtete üldise konkurentsivõime ja rahvusvahelistumise võimaluste suurendamine.

Eestis on pisut üle 700 toidutootmise ettevõtte, mis annavad 14% kogu töötleva tööstuse toodangust ja 14% kogu tööhõivest. Paljud neist on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, kellel võib olla keerulisem toidukvaliteediga seotud teemasid hallata, olles samal ajal konkurentsivõimeline nii siseriiklikel kui rahvusvahelistel turgudel.

Autentsed maitsed pakuvad rõõmu ja ekspordiväärtust

Qualify juhtpartnerite esindaja, Kataloonia põllumajanduse toiduinspektsiooni peadirektori asetäitja Glória Cugat Pujol on üks Qualify projekti ellukutsujatest ja asutajatest. Ta meenutab, et see sai alguse 2019. aasta augustis ning plaanipäraselt kestab see 31. juulini 2023. Seoses koroonapandeemiaga on küllalt palju võrgustikutööd ning kohtumisi toimunud interneti vahendusel, kuid seda suurema emotsionaalse ning teadmiste omandamisele suunatud väärtusega on reaalsed kohtumised ja õppekäigud.