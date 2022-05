JURIST VASTAB | Miks käsunduslepinguga töötaja ei saa haiguslehel olla?

Maalehe lugeja küsib: Kas käsunduslepinguga töötajal on haigeks jäädes võimalik haiguslehele jääda ja saada ka haigusraha? Olen kuulnud, et käsunduslepinguga töötaja võib küll haige olla, aga töö tuleb tal ikkagi ära teha. Kuidas see on võimalik?

Vastab tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist Vladimir Logatšev