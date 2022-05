SEADUSEMUUDATUSED | Sõidukulu hüvitamine ajateenijatele ja õppekogunemisel osalenud reservväelastele

1. maist muutus ajateenijatele ja õppekogunemisel osalenud reservväelastele sõidukulu hüvitamise kord lihtsamaks. Varem tuli sõidukompensatsiooni saamiseks esitada sõidupilet või tõendada, et kasutatav mootorsõiduk on tema isiklik sõiduk. Edaspidi hüvitatakse sõidukulud ajateenijale ja reservis olevale isikule kuludokumente nõudmata. Sõidukulude hüvitis on 40 eurot. Kui elukoht on välisriigis, siis 125 eurot. Ajateenija peab hüvitist taotlema seitsme päeva jooksul alates puhkuselt naasmisest; reservväelane peab taotlema esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui õppekogunemise viimasel päeval.