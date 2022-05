Seemnekartuli leidmisega oli tükk tegemist

Üks peamine idee oli kasvatada Eestis enim armastatud ’Jõgeva kollast’. Et tegu on hilise sordiga, mis tihtipeale teadmatusest liiga vara mullast välja võetakse, tahame valida juurde ühe varajase ja keskvalmiva sordi, et oleks läbi hooaja midagi põllult võtta.

Varajaseks saagiks valisime võrdlemisi vähetuntud kauni naisenimega sordi ’Lea’. Tegemist on väga varajase kartuliga, mille mugulad on sileda koorega, silmad väga madalad ja sisu tumekollane. On veel öeldud, et heade maitseomadustega kartul ei kee katki ja sort sobib universaalseks kasutamiseks. Hea haiguskindluse tõttu sobib see sort hästi ka mahepõllunduseks — see on meile just kui loodud, sest erilist taimekaitset me katsepõllul rakendada ei kavatse.