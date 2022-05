Leili metsalood | Saladuslik käopäkk

Kevadel, kui õitseb ülane ja sinilill on lõpetamas, ilmuvad sarapuurohkete metsade alla ühed salapärased lillakasroosad õiekobarad, mida näeb üsna lühikest aega. See on saladuslik käopäkk, kes ülejäänud aja aastast on maa all peidus ega näita end enne järgmist kevadet.