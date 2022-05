Maaleht 35 | 2001: Ilmuma hakkas iganädalane ilmakülg

Kuigi ilmast tegime juttu ka varasematel aastatel, olid need rohkem siiski juhuslikku laadi, tihtipeale päevakajalised. Parasjagu olnud põuast, uputusest või muust, mis maamehele tuska valmistasid. Oli selge, et sellest jäi väheks. Ilmaga on ju selline värk, et see ei jäta eriti kedagi külmaks. Ikka liigub mõte sellelegi, miks on ilm just selline, nagu ta on.