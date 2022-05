Tiina Laanem: kas kirik sobib uuskasutuseks?

Siinkohal küsiks veidi ketserliku küsimuse: kas tühjana seisev kirik ei võiks sobida samuti uuskasutuseks? Mitte just ööklubiks või alkoholi müüvaks kõrtsiks, aga üheks kenaks kohvikuks?

Osale inimestele võib see ettepanek tunduda pühaduse rüvetamisena, aga samas mispärast? Kas seetõttu, et seal on aastasadu praktiseeritud vaid vaimseid asju ning pöördutud Jumala poole, kuid meie võtame kätte ning katame justkui pilkamiseks toidust lookas lauad. Korraldame hedonismi paraadi...