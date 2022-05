Miks tulbid aastatega väiksemaks jäävad, ei õitse või peenrast sootuks kaovad?

Süü võib olla ka haigustel või kahjuritel, mis on hakanud tulbipeenras vohama. Kui kahjurite töö on tavaliselt taimelt või sibulalt lihtsasti märgata, siis viirushaigused tunneb ära sellest, kui taimede õied või lehed on kuidagi moonutatud: on need siis teistsuguse kujuga või näevad välja ebatavalised. Kui midagi sellist märgatakse, tuleb kõnealused tulbid koos sibulatega peenrast välja kaevata ja hävitada. Samasse kohta ei maksa tulbisibulaid panna enam mitu aastat.