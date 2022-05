JURIST VASTAB | Kas abikaasa võib minu nõusolekuta vanemate päranduse ära kinkida?

Nüüd ütles mees, et mul pole mingit õigust maamajale ja maale, kuna see on tema vanemate pärandus. Nimelt tahab mees teha kinkelepinguga kogu vara meie tütrele. Kas ta saab minu nõusolekuta niimoodi oma vanemate pärandusega talitada? Kas mul on õigus saada enne mingit varalist kompensatsiooni, kui mees kogu maal oleva vara (maja ja maa) suunamise üle otsustab?