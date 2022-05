SEADUSEMUUDATUS | Vaktsiinikahju eest saab nõuda hüvitist

Vaktsiinikahju hüvitis on ühekordne väljamakstav tulumaksuvaba hüvitis inimesele, kellel on COVID-19 vastase vaktsineerimise tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus. Et hüvitise taotlus tingimustele vastaks, peab olema vaktsineerimine toimunud Eestis, kahjustus peab olema kestnud vähemalt neli kuud või lõppenud inimese surmaga ning tervisehäire peab olema arsti poolt dokumenteeritud. Ravimiamet peab pärast haigekassalt taotluse saamist hindama, et tegu on vähemalt tõenäolise põhjusliku seosega vaktsineerimise ja tekkinud tervisekahjustuse vahel.