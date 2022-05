KUULA | Geenidiagnostika roll meditsiinis järjest suureneb

Dr Pajusalu peab tähtsaks olla heaks koostööpartneriks Tartu Ülikooli teaduslaboritele ning Eesti Geenivaramule, et teadustulemusi patsientide hüvanguks paremini rakendada. Nagu laiemalt tervishoius, nii on ka meditsiinigeneetikas aina olulisem roll ennetusel ja haiguste võimalikult varajasel avastamisel.

„Kui eelmisel kümnendil arenes meditsiinigeneetikas plahvatuslikult diagnostika, siis sel kümnendil on ees ootamas kiire areng just ravis. Uus suund on ka geeniteraapia,” kirjeldas dr Pajusalu ja lisas: „Geneetika ja personaalmeditsiini kliinik on tihedas koostöös kliinikumi harvikhaiguste kompetentsikeskusega, kus professor Katrin Õunapi juhtimisel keskendutakse haruldaste haiguste ehk harvikhaiguste diagnoosimisele, jälgimisele ja ravile,“ kirjeldas kliinikujuht.