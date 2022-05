Aivo Vaske: tulevikus kirjutab meile artikleid robot

Roboti võime tekste toota on meeletu. Tekstides olid läbisegi reaalsus ja väljamõeldised, aga need olid korralikus inglise keeles ja äravahetamiseni sarnased inimese kirjutatud tekstidega (eesti keeles oskab see robot ka kirjutada, kuid teeb veel üsna palju vigu).

Pikemalt filosofeerimata tekib küsimus, kes on nende tekstide tegelik autor. Arvestades, et masin on nende kirjutama õppimiseks piltlikult öeldes lugenud läbi kogu interneti ning püüdnud leida seoseid sõnade, fraaside ja jumal teab mille vahel, võib väita, et tegu on ühe versiooniga kollektiivsest ajust, milleks Delfi kunagi saada soovis, aga ei saanud.