Ääretult oluline on mahtude kasvatamine nii seakasvatuses kui aianduses. Toidujulgeoleku sügavaks sisuks on toimiv põllumajandus.

Väetise, kütuse ja energia hinnad on uskumatud. Suur osa väetisi on küll varutud eelmise aasta hindadega, aga see pakub leevendust vaid sel kevadel. Tõsi, ka kokkuostuhinnad on kõrgemad, aga on raske prognoosida, mis tulemuse rehnuti kaks poolt sügiseks annavad. Vahepeal tegutseb ju ka põllumehe põhiaktsionär – ilm!