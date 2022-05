Nõia juurtega vanaema ehitab koos noortega maju ja seiklusradu ning toimetab sopaköögis

Nõiduslikuna näib ka Kati saabumine 200 hingega Salutagusele 10 aasta eest, et külaelule enneolematut hoogu ja vürtsi anda. Koduks talumaja otsinud Kati rühkinud üle hangede Kaljo tallu, näinud köögiaknal küünalt põlemas. See murdnud südame nii, et ostuotsus langenud paukselt.

Arvab lustlikult, et ju ta sellepärast suudab korraga paljut korraldada, et tal olla nõia juured. Pärinevat Tuhala nõiakaevu kandist.

Kunagi istunud praegune noor vanaema Kati väga noore emana oma väga väikese kodu tillukeses köögis. Unistanud, pisike tütar Kerttu süles, et jõuluvana võiks aknata köögile päris akna tuua. Et unistuse täitumine ainult jõuluvana hooleks ei jääks, joonistas Kati ise seinale akna ja pani päris kardinad ette.

Viie minutiga jõuab Kati anda vähemasti viis head nõuannet. Suhelda naabrinaise ja kolleegiga, paluda pesamunast pojal köögist kook tuua. Tutvustada päevakava. Helistada mullakoorma asjus, mida juba aastaid ootab. Kallistada mitut last-noort, lubades, et kohe jätkame vahvate ettevõtmistega. Naeratus ei kao näolt hetkekski. Kõige vahele räägib ära ka oma alati hakkama saamise kreedo. Noorteka igapäevased külalised on seda vist kümneid kordi kuulnud. Naudivad ikka.

Katuseta maja

Mida noortekas teha, seda küsib Kati noorte endi käest. Kui noored arvanud, et ehitame maja, siis ehitatudki. Seinad sai projektide abiga püsti, siis selgus probleem ... et katusele pole mõeldud. Aga ehitusmessil tõmmanud õnneliku käega Kati välja 80% soodustuse katusematerjalile.

Praeguseks on Kati krundi veerel ka puhke- ja seiklusrada ning külarahval teadmine, et Kati juures on lapsed kindlas kohas. “Ühel õhtul mängiti siin metsas poole kaheteistkümneni ukakat ehk peitust,” meenutab Kati. Siis alles läinud tema telefon uudishimulike vanemate küsimustest punaseks. Lastele enestele ei saanud vanemad helistada, sest lapsed unustavat Kati juurde saabudes oma mobiilid sootuks. Nii huvitav olevat.



Kiidusõnad: suure südamega Lotte Ta on külale hea sõbranna, kõigile “meie Kati”, meie Lotte. Ta on teinud kogukonna heaks 10 aastat vabatahtlikuna tööd, korraldanud talguid, jaanipäevi. Vedas riskiperedele toidupakke toidupangast koju. Katrini koduhoov on alati avatud muredele ja rõõmudele, nii noortele kui ka vanadele. Katrinil on suur süda ja temaga saavad arvestada kõik küla elanikud. Katrin on aidanud vanemaid inimesi puude ladumisel, arstile ja poodi viinud. Teinud “Kodutunde” saatega koostööd ühe pere abistamiseks. Ning kõike seda kolme lapse ja kahe lapselapse kõrvalt! Naaber Marika Hurma

Ülepõllunaaber Eevi Katko kostab, et Kati on külas elu käima pannud ja inimesed kokku toonud. Valla noortekeskuse juhataja Veronika Paletzky ja lastekaitsespetsialist Tessi Ilustrumm räägivad, et Kati töö pole sugugi vaid lust ja lillepidu, sest lapsed vajavad külades igasugust abi ja toetust. Saan kuulda, et Kati ei kanna kunagi maha ühtegi noort, ka lausa pätiks minejaid mitte. Ikka otsib ja leiab lahendusi, suhtleb peredega.



Öine otsing

Mööda tuiskab õuele saabunud ringijuhendaja Annika Vinnal, et hakata koos lastega disainima pesulõksusid, millega oma tööde näitus üle riputada.

Vahepeal veel kümmet asja ajanud Kati lisab, et olevat vaikne võrreldes ajaga, mil õuel möllanud 50 Raplamaa last suvelaagris.

Kui Maaleht Salutaguselt lahkub, näib külarahvast, lapsi-noori ees ootavat lahe õhtu bingomänguga ja mullakoorma kohalejõudmise peoga.

Aga äkitselt saabunud ärev teade ühe noore inimese kaduma minekust paneb terve kogukonna koos politseiga hoopis teistmoodi toimima, otsima ja abistama. Kui Katrin suurest otsingust hiljem räägib, ei jõua ta ära kiita kogukonna kokkuhoidlikkust raskel tunnil. Õnneks lõppesid ponnistused kadumaläinu leidmisega.







