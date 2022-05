Leili metsalood | Põtradel on kevad

Põdrakahjustusi, mis metsakasvatajatele meelehärmi valmistavad, pole ma viimasel ajal väga palju märganud. Kui neid ongi, siis tunduvalt vähem kui varasematel aastatel. Minu meelest on ka põtru üksjagu vähem, mis eeldab, et ka metsakahjustusi on vähem. Jahimehed kütivad sügiseti loomi vähemaks ning arvatavasti ei kerki uueks jahihooajaks põtrade arvukus enam nii kõrgeks kui vahepeal oli. See eeldaks ka jahilimiitide ülevaatamist.