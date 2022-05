Kas võõrasema korterit saab pärijate vahel jagada või mitte?

Maalehe lugeja küsib: Minu isa abiellus uuesti ja on nüüd juba aastaid elanud koos uue naisega, nende ühisvaraks on ühiste aastate jooksul ehitatud maja, neil oli ka ühiselt soetatud korter, mille isa mingil ajal lahusvarana kirjutas oma naise nimele. Kui isa sureb, kas siis pärijate vahel läheb jagamisele ainult tema maja või on lastel õigus ka sellele lahusvarale, mis nüüd on tema naise nimel, kes ei ole meie ema?

Vastab notar, Eesti Omanike Keskliidu esimees Priidu Pärna.