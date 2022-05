Rainer Vakra: vaid mõned aastakümned tagasi mindi rappa üksnes marjule, nüüd pigem teistel eesmärkidel

Paljudes muutustes on määrav roll just inimesel. Aina võimsam tehnika annab meile suurema jõu ning võimalused loodust üha enam ekspluateerida. Näiteks soo ja raba tundus inimestele aastasadu väärtusetu. Nende arvelt tehti juba Pearu ja Andrese ajast põlde ja võeti maad metsa kasvamiseks. Kui kraave kaevati labidaga, kulus soomättast põllu- või metsamaaks teisenemiseni omajagu aega, nüüdsete masinatega käib see väga kiiresti.