Hindrek Riikoja: venekeelne õpe tuleb riigileivalt maha võtta

Tegelikult peame me endalt küsima, kuidas üldse on võimalik, et noor lõpetab põhikooli ilma korraliku keeleoskuseta. Õppekava järgi peab ju osa aineid olema läbitud just eesti keeles. Kui aga keelt ei osata rahuldavalt, siis kuidas on võimalik antud ained vähemalt rahuldavalt ära õppida?