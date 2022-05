KUULA | Kuidas hooajalise allergia käes vaeveldes ikkagi täisväärtuslikumat elu elada?

Hooajalisest allergiast rääkidest mõtleme enamasti nohu või silma sidekesta põletikku konjuktiviiti. Inimesed pöörduvad sellega ka arsti poole. Oluline on allergeeni vältimine, arstid soovitavad perioodil, mil õietolmu kontsentratsioon on õhus kõrge, mitte avada aknaid või mitte kuivatada õues pesu. "Ravimi võtmisel on oluline tunda ära õige moment, millal nina kinni läheb ja seda tuleks teha. Tähtis roll on lokaalse hormooni tarvitamisel. Tänapäeval on olemas ka immuunteraapia, tegu on 3-5 aastat kestva raviga, mille saamiseks valivad arstid välja kõige paremini sobivad patsiendid ja nende arv suureneb iga aastaga", kinnitab dr Pauklin.