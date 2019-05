Suurralli Lõuna-Eestis võib jääda majutuskohtade nappuse taha

“Meie eesmärk on kunagi jõuda MM-etapi korraldamiseni, kuid alternatiivse majutusvõimaluseta pole see võimalik,” leiab Tarmo Hõbe, Rally Estonia üks peakorraldajaid.

Kuna suurrallid on mitmepäevased, eeldab see fännidelt ööbimist. Kui seda võimalust pole, ei tulda, igaüks ei taha telgis magada. “Rallil käib palju välisturiste – nood ei tule kindlasti, kui ei leia normaalset majutust."

Et tekiks harjumus, teadmine, et igal aastal toimub suur ralli ja nõudlus ulualuse järele, panid Rally Estonia korraldajad Lõuna-Eestis kodumajutuse käimalükkamisele ise õla alla...