Noorte rabarberite koor on õrn, seega pole tarvidust neid enne tarvitamist koorida. Ka mahlasisaldus on neil suurem, see võib mõnikord koogi liialt vesiseks muuta. Praegu on kõige õigem kasutada rabarberit ka mahla valmistamiseks ning sellest ka siirupit ja veini teha.