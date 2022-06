Meeldetuletus: Täna on viimane päev osa võtta Maalehe ennustusvõistlusest

Väikeseks spikriks ehk niipalju, et kuigi juuli on kõige sagedamini kolmest suvekuust kõige lämmim, ei pruugi suve soojarekord üldsegi juulis olla. Kahel viimasel suvel on see olnud hoopiski juunis. Eesti absoluutne soojarekord 35,6 kraadi pärineb aga augustist 1992.