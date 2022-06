NÄDALA ILMAPROGNOOS | Suht jama ilm tuleb

Kuigi õhumass on juba soojem, siis paks pilvetekk ei lase päikesel maad soojendada ja nii tuleb neljapäeval leppida maksimaalselt 16 kraadiga.

Järgmistel päevadel madalrõhuala mõju nõrgeneb, kuid selle lõunaserv katab Maarjamaa ja siin areneb päevasel ajal hoogsalt hoovihmapilvi ning nii mõnigi vihmasabin jääb ka öötundidele. Kuid ööd on siiski suuremalt jaolt selgemad ja kuivemad ning õhutemperatuuri miinimumid päikesetõusu eel nädala lõpu poole 5–6 kraadi.

Päeviti on nii päikesepaistet kui pilvi ja vihmasabinaid ning päevane õhutemperatuur tõuseb läänepoolsetes maakondades 14–16, ida pool 18 kraadini.

Kui laupäev tuleb veel sagedaste vihmahoogudega, siis alates pühapäevast saavutab ülekaalu läänepoolse madalrõhuala serv. See pole küll eriti tugev ja ka kaasas olev õhumass on eelnenust vaid tsipake soojem, kuid niiskust on vähem.