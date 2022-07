Pärnu Maitsete Uulits 2022 tuleb täis uut energiat ja värskendavaid toiduelamusi

Mullu sai Pärnu Maitsete Uulits kesksuvel samuti toimuda, taas mõneti tagasihoidlikumas vormis ja vähesemate osalejatega, kui varem ehk harjutud. Samas külastajaid oli ikkagi rohkesti, mis näitab, et üritus on tulnud Pärnusse, et jääda, ilmestada suvist linnaelu ja anda tooni kogu piirkonna suvistele tegemistele.

Selle aasta 30. juulil tuleb festival aga taas suvepealinna ilmestama ja pakkuma põnevaid maitseelamusi, mis pole kaugeltki igapäevased ega rutiinsed.

Pooled toitlustajad panid uksed kinni

Nii Haapsalus, Pärnus kui ka mitmes teises Eesti linnas tänavatoidufestivale korraldava Tiina Kõresoo sõnul tabas teda suur üllatus, et mitte öelda šokk, kui ta hakkas tänavuseks festivaliks võimalikke toitlustajaid läbi helistama ning sai aru, kui suure sõna otseses mõttes laastamistöö COVID söögikohtade, iseäranis tänavatoidu pakkumisele spetsialiseerunud ettevõtete seas ikkagi tegelikult korda saatis.

„Põhimõtteliselt pooli firmasid enam ei ole või tegelevad nad millegi muuga. Just see teine COVIDi-talv sai ilmselt paljudele saatuslikuks. Ma pean ka restorani ja tunnetan seetõttu hästi toidumaailmas toimuvat. Möödunud talv sai paljudele nii-öelda viimaseks piiriks ja nad siirdusid teistele erialadele,” räägib Tiina Kõresoo. „Aga mis on selle kõige juures positiivne – väga palju on juurde tulnud uusi tegijaid. Pisikesi pereettevõtteid, ka Lätist, Leedust ja Soomest on palju põnevaid tegijaid tulemas. Meil polegi varem nii palju toiduvalmistajaid väljastpoolt Eestit olnud. Esindatud on rohkesti rahvusköökide eksootikat, alates Venezuela, lõpetades Süüria köögiga – väga lai valik erinevate rahvaste maitseid on sel suvel Pärnusse tulemas.”

Nii tutvustavad innovaatilist tänavaloomingut auhinnatud restoranid, aga kohal on ka väikesed kodukohvikud oma maitseelamustega.