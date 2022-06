Piibujutt | Keemilised lokid vastu tahtmist

Kui tütarlaps oli peaaegu kaks tundi istunud, tuli üks teine juuksur küsima, kelle juurde ta on. Tüdruk näitas ukse poole, et sinna ta läks. Sama juuksur võttis ta siis ette ja lõpetas töö ära. Juuksed olid krässus nagu neegritüdrukul. Hea et tal juuksed üldse alles jäid. Esimesed keemilised lokid, mis jäid eluks ajaks meelde.