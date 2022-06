Rekordilist viljasaaki ootava Venemaaga lausa palutakse kauplemist jätkata

Viljamaaklerfirma Copenhagen Merchantsi juht Indrek Aigro sõnul on Venemaa viljaeksport avatud ja töötab, riigi oodatav nisusaak on umbes 85–87 miljonit tonni ja viljaeksport 40 miljonit tonni. „Tänavu oodatakse Venemaal rekordsaaki, nii et tuleval hooajal saab Venemaast kõige suurem viljaeksportija kogu maailmas,“ sõnas Aigro.