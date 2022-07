Mart Kase talus toimub puidu väärindamine India IT-meeste lemmiktoiduks

Väikese multifunktsionaalse talu põhitegevus ongi kitsekasvatus, neid peetakse 45 looma ületalve, suvel on sarvikuid rohkem. Toodetakse väikses koguses kitsejuustu ja -liha, mida müüakse laatadel, tutvusringis ja muuhulgas Indiast pärit ITinimestele, kelle jaoks kitsetooted on kodused maitsed, mida meie poodidest naljalt ei leia. Lisaks on talus kanad, haned, kavatatakse maasikaid.