Kes riigikogu liikmetest ei hooli kirjanikest ja kultuurist? Maaleht selgitas välja

Seega, mida arvavad asjast need rahvaasemikud, kelle käes on riigieelarve saatus? Riigikogu kultuurikomisjoni liikmed said nädala eest neljapäeval, 30. juunil Maalehest kirja. Soovisin teda, kas ja kuidas on komisjon on oma tegevusega laenutushüvitise õiglast maksmist soodustanud või hoopis tegevusetusega kirjanike olukorda veelgi halvendanud.