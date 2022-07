Piibujutt | Kes kiusab kalameest?

Niisuguse väikese särjega söödastatud algelise riistapuu paigaldas vend „ise püüdma“ Elvas ujula kõige sügavamasse kohta hüppetorni juurde. Veerand tunni möödumisel märkas ta, et suur kork ja kaks väikest seisavad ühel kohal vee all. Haakimisel aga tuli välja tühi konks. Söödastas uuesti ja jättis unna kala püüdma. Kõik kordus kolm-neli korda: ikka tuli välja tühi konks. Nii toimus suure kala püük terve nädala.

Siis otsisime selgitust sellele huvitavale nähtusele ja üks vana kalamees selgitas, et sööda paneb nahka umbes 20 kg säga (ta olevat teda ise näinud), kelle suu on nii suur, et üheharuline konks ei jää haakimisel pidama. Ja kui me käisime Tartus loodusloo muuseumis uudistamas Emajõest püütud 1,5 m säga topist, kadus meil igasugune soov seda säga püüda.