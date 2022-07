Uuslavastus „Minul on vari“ – pisut telemenuki skeemiga ja „Meelejahutaja“ sketši vormis

Tõtt öelda ei saanud me vist keegi tookord aru, et Toomas laulis nii-öelda mustalt. Ja mina mäletan ennast mõtlemas, et nii ei tehta, Väino. Toomas on ikkagi laps ja vahva poiss, mitte ori, kes peaks rügama. No ja tegelikult tundsime kõik Väino ja Toomase laulmisest rõõmu.

Millega ma tõestan, et minu mälu järgi oli kõik sootuks kargem ja kaunim? Olin siis pealt kahekümnene, kui Ugala teatris Väino ja Toomas Uibo laulukava „Laulan sõbraks öö ja päeva“ proove tegema hakati. Minu mälus on stseen ühest lavaproovist, kui isa Väino võttis ette poeg terve Pääsusilmade bändi ees läbi riielda. Põhjus see, et tema sõnul polnud Toomas enne proovi tulemist garderoobis häält lahti laulnud. Väino oli kuri, ütles midagi sellist, et need onud siin on kõik proovi tulnud sinu pärast ning sina tuled ja vead neid alt.

Ilmselgelt on „Minul on varju“ autor ja lavastaja, muusikud ja näitlejad võtnud endale eesmärgi teha lugu, mis meeldiks kõigile. See tähendab Palmse mõisa aia taga tiigi ääres tribüünil 890 inimest igal etendusel.

Dramaturg Ott Kilusk on sündinud 1975. aastal ja lavastaja Kaili Viidas on 38aastane. Toon selle välja, sest need (mitte kõik muidugi) vahestseenid, mis mulle mõjusid magedalt, võivad ju ollagi noorema põlvkonna ettekujutus toonasest ajast.

Jah, see, mis suurel laval toimub, on eklektiline. Kasutatud pisut telemenuki „Su nägu kõlab tuttavalt“ skeeme, pisut kunagise raadiosaate „Meelejahutaja“ sketši vormi. Stsenaariumist lähtuvalt vahelduvad laval muusikalised numbrid stseenidega ühe poisi – tema nimi on Toomas Uibo – elust.

Pole minu, vaataja, asi mõelda, kas selline lähenemine on seotud raha teenimise sooviga või hoopis sisetundega, mis ütleb, et publik on niigi kriisidest ja pidevast hirmufoonist väsinud – olgu siis midagi, mis selle jama seedimisest välja aitab.

„Minul on varju“ üks printsiipe on, et Toomas Uibo ise näitemängu suurt ei sekku, ta vaatab tagasi, vaatab kõrvalt ja mõtestab kõike, kui laulab. Peategelane on see, kelle varjust Toomas välja on tahtnud ja saanud – isa Väino, keda kehastab Veikko Täär.

Teine lugu, mida võib märgata, on sama, aga siiski erinev. Mait Malmsten on n-ö astunud isa kingadesse ja liikunud sellel teel nõnda, et pole jäänud isa Reinu varju.

See, kuidas pojad soovivad välja isa varjust, võiks ju olla tõsisema lavastuse peamine leitmotiiv. Lavastuses „Minul on vari“ on see teemana märgitud. Ja see on hea. Lausa kahel moel. Suurem lugu on Toomasest, kellest ei saa näitlejat, tema viib ellu oma unistuse ja saab lenduriks.

Stseeni nimi on „Pioneeride palees“. Peep Ilmeti tekstile tehtud „Valeva veelinnu lend“ on üks ilusamaid laule Väinol ja Toomasel. Dramaturgi tahtel laulavad nad seda siis kujuteldavas pioneeride palees ja lavastaja on selle laulu ümber pannud sebima kaks ülekaalulist punases kaelarätis pioneerijuhti, kes väänavad eesti keelt rääkida. Kogu ilusa laulu ajal veeretavad nad suurt ketast, millele joonistatud rahutuvi.

Tundsin Veikko Tääri mängus kohe Väino ära, see oli seal alguse poole, kui ta elas kaasa oma poja vist esimesele salvestusele. Veikko mängis seljaga publikusse ning kuidagi nii uhkelt vanauibolik tundus see kätega vehkimine ja seljaga väljendatud emotsioon. Väikesed nüansid ka – pilk, mühatus, pisut labasena tunduv väljend... Usud, selline ta oli. Mees, kes tahtis, tahab tänini, et laulutekstides oleks mõte sees ja et see mõte ei oleks Jambalaya.

Meie näitlejad on seda tüüpi, et ei anna järele ning katsuvad leida ülevaid kohandumisi ka sealt, kus mõni teine käega lööks ja mõtleks, et vahet pole.

Muidugi on kihvtid kaks väikest laulupoissi, üks neist siis Tomi noorema venna Märdi rollis. Ja eriti uhkel on see, kuidas vahel unustad, et ühte väikest Toomast mängib Saara Pius. Kuidagi on tunne, et lauljapoiste kantseldamine selles trupis, no vähemalt laval, on tema hooleks – lisaks mängimisele ja laulmisele.

Hullumeelne maailm

Laul „Hullumeelne maailm“ on leitmotiiv, mis mu jaoks määrab, küll kahjuks pisut vägisi (põhjus selles, et tonaalsus kipub komöödia võtmes stseenides ära ununema), selle lavastuse peamise mõtte. Laul algab sõnadega: „Näod me ümber kõik on samaks jäämas, tuhmiks jäämas, ümbrus räämas...“ Ja lõpeb: „On raske seda öelda, on raske vaikida. Kui joostakse vaid ringi, on see hullumeelne ... maailm, maailm, maailm, maailm.“ Roland Orzabali pala laulusõnad on eesti keelde pannud Leelo Tungal.

Nii saab tõesti juhtuda vaid unenägudes või teatris. Kus enam-vähem ühel ajal kõlavad rokiklassika, Led Zeppelini „Stairway to Heaven“ („Taevatrepp“) ja „Laul kaugest kodust“ Eesti 1968. aastal tehtud sõjafilmist „Inimesed sõdurisinelis“.

„Minul on varju“ tiitel kavalehel on „muusikaline lavastus“. „Taevatrepi“ vabatõlke on teinud Anu Lamp ja soovija leiab selle kavalehelt.