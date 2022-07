AJAKIRJANIKU SÕIDUKOGEMUS | Citroën C5 X on vastand vähem tarbimise ideoloogiale: see auto loodi nautimiseks

Juhi tööpaik on roolist üüratus kauguses, seda muidugi enne, kui start-nuppu vajutad ja iste end surinal su varem soovitud paika veab. Istmenaabriga kontakti saamiseks pead teda aga hüüdma. No asi muidugi nii drastiline pole, aga tõde on ka see, et kogu laiutamise juures jätkub mahtu ka pakiruumile. Bensiinimootoriga variant mahutab 545 liitri jagu pakke, hübriid mõistetavatel põhjustel vähem.